Полянский заявил о сохранении духа Аляски в контактах России и США

В основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов.

«Мы до сих пор руководствуемся духом Аляски, который очень сильно помогает нам здесь в работе и в контактах с американскими дипломатами. Мы с ними постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — заявил Полянский РБК.

Он также подчеркнул, что в основе «духа Аляски» лежит новое видение американской администрацией целого ряда вопросов. По словам Полянского, как сама администрация, так и представители дипломатического корпуса США испытывают воздействие с различных направлений, что заставляет их работать в обстановке, требующей гибкости и тактических решений.

Встреча президентов России и США на Аляске в августе 2025 года установила основные рамки для диалога между странами. Саммит, продлившийся около двух с половиной часов, был сосредоточен на вопросах урегулирования российско-украинского конфликта и определил принципы взаимодействия дипломатических ведомств обеих стран.

