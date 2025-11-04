Полянский заявил о сохранении духа Аляски в контактах России и США

«Мы до сих пор руководствуемся духом Аляски, который очень сильно помогает нам здесь в работе и в контактах с американскими дипломатами. Мы с ними постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — заявил Полянский РБК.