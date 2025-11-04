Ричмонд
СМИ: Самолет-шпион ВВС США заметили над Черным морем

Самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США пролетел над Черным морем. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

На данный момент судно находится в нейтральном пространстве. Однако для того, чтобы оказаться рядом с Россией, оно пролетело шесть стран.

— Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи, — добавили в публикации.

Лайнер вылетел с военной базы США, которая находится на территории Великобритании. Ему пришлось преодолеть воздушное пространство Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Нидерландов.

В прошлый раз этот же самолет находился в Черном море 26 октября. До этого разведку проводили только с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Обозреватель издания The American Conservative Тед Гален Карпентер недавно сообщил, что среди членов НАТО обсуждаются «безрассудные» предложения о бесполетной зоне над Украиной.

29 октября компания Lockheed Martin также объявила об успешном проведении первого испытательного полета сверхзвукового самолета X-59, созданного совместно с NASA.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше