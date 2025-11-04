Глава СВР Нарышкин связал «Буревестник» и «Посейдон» с двумя чувствами

«Мы отдаем себе отчет в масштабности и важности задач, которые вы решаете — как на территории Российской Федерации, так и за ее границами. Впечатляют успехи и достижения, получившие мировую известность. С гордостью слушаем о разработках “Буревестник” и “Посейдон”», — заявил Нарышкин, слова которого приводят РИА Новости.