Суд взыскал с экс-совладельца «Стройсервисгрупп» сто миллионов рублей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Суд в Москве взыскал 100 миллионов рублей в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ) с экс-совладельца «Стройсервисгрупп», заочно осужденного на семь лет за хищение при ремонте пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба ВС РФ, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили РИА Новости, что бизнесмен заочно приговорен к семи годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), при этом сам фигурант находится в международном розыске. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, дело связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий ГУ Генштаба ВС РФ в 2014 году после пожара.
«Удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего АО “ГУОВ”, с осужденного (Рубена — ред.) Мазманяна в пользу АО “ГУОВ” взыскано 100 миллионов рублей», — говорится в документе.
Счета бизнесмена арестованы.
Источник в правоохранительных органах Москвы ранее сообщил РИА Новости, что 5 марта 2014 года пожар на территории воинской части охватил 200 квадратных метров, в результате инцидента погиб офицер.