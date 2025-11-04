Суд взыскал с экс-совладельца «Стройсервисгрупп» сто миллионов рублей

Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили РИА Новости, что бизнесмен заочно приговорен к семи годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), при этом сам фигурант находится в международном розыске. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, дело связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий ГУ Генштаба ВС РФ в 2014 году после пожара.