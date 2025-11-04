Жительнице Кентукки вместо лекарств по ошибке доставили руки и пальцы

Ранее сообщалось, что жителю немецкого городка Веббелин грозит тюрьма за полученную из России пасхальную посылку. Внутри оказались всего лишь деревянная фигурка, кусок мыла и диск, однако надзорное ведомство решило, что это нарушение санкций ЕС. По словам мужчины, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».