Авария под Волгодонском произошла из-за одного из водителей

«Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, двигающегося во встречном направлении. После часть автомобиля Kia Sportage попала в двигающийся сзади автомобиль Toyota Corolla. В результате водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также водитель и пассажир Kia Sportage получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в telegram-канале ГАИ.