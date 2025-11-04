Сын фигуриста Плющенко попал в больницу после жесткого решения о выступлении: в каком состоянии мальчик

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали: все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: “А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!” Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», — сказал Евгений Плющенко. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».