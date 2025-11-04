Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Около 12 взрывов прогремело над Кстово в Нижегородской области

Более 12 взрывов прогремело над городом Кстово в Нижегородской области. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Более 12 взрывов прогремело над городом Кстово в Нижегородской области. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

По словам жителей, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Хлопки начались примерно в 02:15 по московскому времени, они до сих пор продолжаются. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города.

— В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны на окраине Кстово, — добавили в публикации.

В этот же день пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области — на территорию предприятия упали обломки украинского беспилотника.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. Из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше