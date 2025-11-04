СМИ: Около 12 взрывов прогремело над Кстово в Нижегородской области

Более 12 взрывов прогремело над городом Кстово в Нижегородской области. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам жителей, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Хлопки начались примерно в 02:15 по московскому времени, они до сих пор продолжаются. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города.
— В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны на окраине Кстово, — добавили в публикации.
В этот же день пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области — на территорию предприятия упали обломки украинского беспилотника.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. Из-за этого в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.