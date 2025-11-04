КНДР встретила главу Пентагона выстрелами

Визит министров обороны США и Южной Кореи в демилитаризованную зону является первым совместным визитом глав оборонных ведомств двух стран за последние восемь лет и проходит на фоне обострения напряженности на межкорейской границе. Демилитаризованная зона, созданная после окончания Корейской войны в 1953 году, остается символом холодной войны и местом периодических конфликтов между двумя государствами, а поездка Хегсета предшествует 57-му заседанию Комитета по безопасности Республики Корея и Соединенных Штатов.