Мужчина на автомобиле въехал в частный дом в Подмосковье

Мужчина врезался в частный дом в Волоколамске Московской области. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел на 15-м километре автодороги Суворово-Волоколамск-Руза. По предварительным данным, машина марки «Рено» улетела в кювет, после чего столкнулась с жилым домом.
— В результате ДТП местный житель 1979 года рождения, находившийся в здании, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
На данный момент сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
19 октября пьяный житель Башкирии на иномарке также въехал в жилой дом, пострадала пассажирка автомобиля. Машина пробила стену здания и частично оказалась внутри.