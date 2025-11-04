Американский штат мобилизовал Нацгвардию из-за шатдауна

Более 800 тысяч жителей Нью-Джерси пользуются программой SNAP.
Власти Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию из-за продолжающегося в США шатдауна, который угрожает прекращением финансирования программы продовольственной помощи SNAP. Об этом сообщил губернатор штата Фил Мерфи.
«Мы мобилизовали Национальную гвардию Нью-Джерси для оказания помощи с экстренным хранением и транспортировкой продовольствия в связи с неспособностью администрации Трампа в полной мере и стабильно финансировать пособия по программе SNAP», — написал Мерфи в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, более 800 тысяч жителей штата зависят от программы продовольственной помощи для удовлетворения базовых потребностей в питании.
Программой SNAP пользуются около 42 миллионов американцев — примерно каждый восьмой житель США. Более двух десятков штатов уже подали иски против администрации президента Дональда Трампа из-за угрозы оставить миллионы граждан без продовольственных талонов.
Шатдаун в США начался 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать федеральный бюджет на новый финансовый год. Ранее власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение, чтобы предотвратить массовый голод из-за ситуации в стране. Мэр города Кэти Хокул сообщила, что приостановка работы правительства привела к отсутствию финансирования на продовольственные талоны, и с 1 ноября граждане США не получат данной помощи. Она также объявила о выделении дополнительных 65 миллионов долларов для обеспечения 40 миллионов порций еды, передает MK.RU.