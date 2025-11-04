Побег под видом трагедии: что не сходится в деле пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Игнатов также подчеркнул, что хотя туристы и альпинисты действительно теряются, обычно это происходит поодиночке. Он указал, что в таких случаях есть стандартные сценарии — человек падает в расщелину, замерзает на леднике, и его тело позже находят. Но в ситуации с Усольцевыми, по словам эксперта, не было видимых предпосылок для одновременной гибели всей семьи, которая словно сквозь землю провалилась. Несмотря на то, что Следственный комитет рассматривает в качестве основной версию о несчастном случае, а специалисты продолжают поиски, тайга по-прежнему хранит тайну «Усольцевского треугольника».