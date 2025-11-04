Смертельное ДТП с микроавтобусом с детской хоккейной командой произошло в Ростовской области: что известно о жертвах

В серьезное ДТП попал также скалолаз Аркадий Пурбуев. Он столкнулся с другими участниками дорожного движения, передвигаясь на мотобайке. О серьезных травмах Аркадия Пурбуева рассказала сестра его жены Ирина. Известно, что пострадавшего доставили в клинику, где он остается на лечении. Транспортировка Аркадия Пурбуева в Россию пока невозможна из-за серьезности травм. Инцидент произошел в Таиланде. По словам Ирины, у пострадавшего сломаны ребра, травмирована нога и повреждена аорта. Он может просто не долететь до Москвы, уточнила родственница.