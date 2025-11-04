Смертельное ДТП с микроавтобусом с детской хоккейной командой произошло в Ростовской области: что известно о жертвах

В Ростовской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла под Волгодонском при участии двух легковых автомобилей и микроавтобуса с детской хоккейной командой. Известно, что жертвами стали находившиеся в салоне одного из автомобилей. Об этом оповестили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
Дети в результате столкновения не получили серьезных ранений, утверждает источник. ДТП случилось в районе хутора Потапов. Микроавтобус перевозил 19 человек, в их числе дети до 16 лет.
Известно, что пятерых пассажиров доставили с ушибами в больницу. Сведений об их самочувствии не поступало.
«Информацию [о ДТП], предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах», — пояснил собеседник агентства.
Ранее массовая авария произошла на трассе М-5 под Златоустом в Челябинской области. В результате пострадали два человека. Всего в ДТП участвовали два грузовых автомобиля и легковая машина. Пострадавшие доставлены в больницу.
В серьезное ДТП попал также скалолаз Аркадий Пурбуев. Он столкнулся с другими участниками дорожного движения, передвигаясь на мотобайке. О серьезных травмах Аркадия Пурбуева рассказала сестра его жены Ирина. Известно, что пострадавшего доставили в клинику, где он остается на лечении. Транспортировка Аркадия Пурбуева в Россию пока невозможна из-за серьезности травм. Инцидент произошел в Таиланде. По словам Ирины, у пострадавшего сломаны ребра, травмирована нога и повреждена аорта. Он может просто не долететь до Москвы, уточнила родственница.
Утром прошлого дня столкновение нескольких автомобилей зафиксировали во Владимирской области на платной трассе М-12. Речь идет в общей сложности о девяти автомобилях. Так, разом произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. Изначально столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз. Транспортные средства получили механические повреждения. Позже на том же месте произошло ДТП с участием легкового авто и фуры. Сообщается об одном пострадавшем. Дальнейшие аварии закончились ранениями еще минимум двух человек.