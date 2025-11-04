Вучич заявил, что в Белграде уже третьи сутки пытаются найти вражеских снайперов

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva. Он также обвинил участников протеста у Скупщины (парламента) в контактах с посольством США и назвал нападения на лагерь его сторонников ожидаемыми.