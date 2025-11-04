Еще в феврале 2025 года российский лидер заявил о неизменной приверженности РФ мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва последовательно придерживается этой позиции и не меняла ее на протяжении всего времени. Глава государства отметил, что российские вооруженные силы сформировали благоприятные предпосылки для запуска конструктивного международного диалога по этому вопросу.