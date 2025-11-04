В Харькове на Украине прогремели пять взрывов

В Харькове произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
По данным телеканала, прогремели пять взрывов. Сначала стало известно о четырёх взрывах, спустя несколько минут прогремел пятый взрыв.
«Пятый взрыв прогремел в Харькове», — рассказали украинские журналисты.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, взрывы произошли в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области. В Сумской и Днепропетровской областях включены сирены.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Нежине в Черниговской области Украины прогремели взрывы.