В Харькове на Украине прогремели пять взрывов

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».

По данным телеканала, прогремели пять взрывов. Сначала стало известно о четырёх взрывах, спустя несколько минут прогремел пятый взрыв.

«Пятый взрыв прогремел в Харькове», — рассказали украинские журналисты.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы произошли в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области. В Сумской и Днепропетровской областях включены сирены.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Нежине в Черниговской области Украины прогремели взрывы.

