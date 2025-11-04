Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий, пострадавший при обрушении средневековой башни в Риме, умер

Пострадавшего извлекли из-под завалов примерно через 11 часов после обрушения башни Конти.

Источник: Аргументы и факты

Рабочий, который получил травмы при обрушении средневековой башни Конти в Риме, скончался в больнице, сообщило агентство ANSA со ссылкой на мэра итальянской столицы Роберто Гуальтьери.

Речь идет о 66-летнем румынском гражданине. Мужчину извлекли из-под завалов примерно через 11 часов после обрушения. По данным журналистов, у него произошла остановка сердца.

Сотрудникам скорой помощи удалось реанимировать рабочего, после чего его доставили в медучреждение, где он умер. Гуальтьери выразил соболезнования родным и близким покойного.

Глава города также поблагодарил пожарных, полицейских и спасателей за профессионализм и самоотверженность.

Напомним, частичное обрушение башни Конти произошло 3 ноября. После был зафиксирован новый обвал. Объект находится в центре Рима неподалёку от Колизея. В результате случившегося пострадали рабочие и пожарный.