Рабочий, пострадавший при обрушении средневековой башни в Риме, умер

Рабочий, который получил травмы при обрушении средневековой башни Конти в Риме, скончался в больнице, сообщило агентство ANSA со ссылкой на мэра итальянской столицы Роберто Гуальтьери.
Речь идет о 66-летнем румынском гражданине. Мужчину извлекли из-под завалов примерно через 11 часов после обрушения. По данным журналистов, у него произошла остановка сердца.
Сотрудникам скорой помощи удалось реанимировать рабочего, после чего его доставили в медучреждение, где он умер. Гуальтьери выразил соболезнования родным и близким покойного.
Глава города также поблагодарил пожарных, полицейских и спасателей за профессионализм и самоотверженность.
Напомним, частичное обрушение башни Конти произошло 3 ноября. После был зафиксирован новый обвал. Объект находится в центре Рима неподалёку от Колизея. В результате случившегося пострадали рабочие и пожарный.