Дело блогера Ефремова* о спонсировании ФБК** официально завершилось

Расследование по уголовному делу блогера Никиты Ефремова*, обвиняемого в спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, завершилось в Москве. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в скором времени все материалы дела блогера будут направлены в прокуратуру. После начнется процедура утверждения обвинительного заключения.
— Он признал фактические обстоятельства совершенного им преступления, но настаивает на своей невиновности и неправильно вмененной ему квалификации. Дело будет передано по подсудности для дальнейшего рассмотрения по существу в один из столичных судов, — цитирует заявление ТАСС.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.
**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.