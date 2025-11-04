Ричмонд
Дело блогера Ефремова* о спонсировании ФБК** официально завершилось

Расследование по уголовному делу блогера Никиты Ефремова*, обвиняемого в спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, завершилось в Москве. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в скором времени все материалы дела блогера будут направлены в прокуратуру. После начнется процедура утверждения обвинительного заключения.

— Он признал фактические обстоятельства совершенного им преступления, но настаивает на своей невиновности и неправильно вмененной ему квалификации. Дело будет передано по подсудности для дальнейшего рассмотрения по существу в один из столичных судов, — цитирует заявление ТАСС.

15 октября силовики допросили бизнес-партнеров Ефремова* — студентов магистратуры РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиты Бабаяна. На данный момент они проходят в качестве свидетелей.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.