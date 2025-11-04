Мужчина погиб при пожаре в садовом товариществе Челябинска

«Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние домовладения. Специалисты МЧС отбили угрозу и локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. К сожалению, при тушении пожара внутри садового дома обнаружен погибший мужчина 1973 года рождения», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.