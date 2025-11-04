Мужчина погиб при пожаре в садовом товариществе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло на территории СНТ «Тракторосад-4»: там горел садовый деревянный дом и надворная постройка.
«Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние домовладения. Специалисты МЧС отбили угрозу и локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. К сожалению, при тушении пожара внутри садового дома обнаружен погибший мужчина 1973 года рождения», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.