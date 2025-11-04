Ричмонд
Взрыв произошёл в цехе водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Местные жители рассказали SHOT, что всего они слышали три взрыва.

Источник: РИА "Новости"

Затем с места ЧП повалил дым. По словам главы администрации Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, «частично произошло обрушение цеха. В цехе работало 5 человек».

В данный момент информации о пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются.