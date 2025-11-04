В ЯНАО грузовик перевернулся с трассы в кювет. Фото

Водитель не справился с управлением авто.
Вечером 3 ноября на автодороге между Коротчаево и Тазовским произошло ДТП. Здесь КАМАЗ улетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу. Подробности сообщили в Госавтоинспекции округа.
Пострадал водитель грузовика.
«03 ноября 2025 года на автодороге Коротчаево — Тазовский водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением ТС. В результате совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло на 66-м километре трассы вечером около 20:00. Пострадал водитель грузовика. Его с травмами госпитализировали.