Венесуэла раскрыла, на какие темы общается с Россией на фоне американской угрозы

Мадуро заявил, что Каракас ежедневно коммуницирует с правительством России.
Правительство Венесуэлы поддерживает ежедневный контакт с Москвой по всем направлениям двустороннего сотрудничества на фоне растущих угроз со стороны США в Карибском море. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.
«Мы имеем ежедневную, постоянную коммуникацию с правительством России по всем темам, потому что у нас множество направлений в развитии», — сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». По его словам, диалог с Москвой охватывает промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную сферы. Венесуэльский лидер подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах равенства и взаимной выгоды.
Мадуро привел примеры углубления связей между странами — недавнюю встречу российских и венесуэльских предпринимателей и запуск прямого авиарейса Каракас — Санкт-Петербург. Заявление прозвучало после того, как в сентябре и октябре вооруженные силы США неоднократно уничтожали катера возле побережья Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Белый дом ранее не исключал возможности военной операции в Венесуэле.
На фоне угроз от США Мадуро направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Венесуэла также отправила запросы Китаю и Ирану на поставку военной техники для укрепления обороны.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев уточнил, что Москва может поставить Каракасу в качестве помощи ракетный комплекс «Орешник» и крылатые ракеты «Калибр», дополненные ранее поставляемыми истребителями и системами ПВО. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также отметил, что в стране есть 5000 ракетных комплексов «Игла-С». Венесуэла является крупнейшим импортером российского оружия в Латинской Америке, получая его с времен Уго Чавеса.