Венесуэла раскрыла, на какие темы общается с Россией на фоне американской угрозы

«Мы имеем ежедневную, постоянную коммуникацию с правительством России по всем темам, потому что у нас множество направлений в развитии», — сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». По его словам, диалог с Москвой охватывает промышленную, технологическую, научную, экономическую, финансовую, монетарную и военную сферы. Венесуэльский лидер подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах равенства и взаимной выгоды.