Пожилую пару убили топором в Елизовском районе Камчатки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства пожилой пары в Елизовском районе Камчатского края. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в региональном управлении СК.

3 ноября мужчина пробрался в квартиру дома в селе Сосновка — там он несколько раз ударил топором по голове и туловищу 71-летнюю пожилую женщину и ее 78-летнего супруга.

Пенсионеры скончались на месте от полученных травм, медикам оставалось только констатировать их смерть.

—Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту убийства пожилой пары (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), — добавили в пресс-службе ведомства.

Недавно тела матери и двух малолетних детей нашли в квартире в Ульяновске. Их мог убить глава семейства. Сам он заявил, что в квартиру ворвались налетчики. «Вечерняя Москва» узнала детали этой трагедии.

