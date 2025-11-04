На заводе в Башкирии раздался взрыв

Это уже второй взрыв на промышленных предприятиях Стерлитамака за две недели. 17 октября на химическом заводе «Авангард» произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Также было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.