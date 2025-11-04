Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цех водоочистки обрушился из-за взрыва на Стерлитамакском НХЗ в Башкирии

Частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (НХЗ) в Башкирии. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в администрации города.

Частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (НХЗ) в Башкирии. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в администрации города.

По предварительным данным, здание обрушилось из-за взрыва. Внутри находились пять работников, никто из них не пострадал.

— В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Причины взрыва устанавливаются, — добавили в пресс-службе.

Пожар также произошел на электроподстанции в Волгоградской области — на территорию предприятия упали обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Кроме того, 1 ноября два человека получили ранения в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше