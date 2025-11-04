Цех водоочистки обрушился из-за взрыва на Стерлитамакском НХЗ в Башкирии

Частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (НХЗ) в Башкирии. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в администрации города.
По предварительным данным, здание обрушилось из-за взрыва. Внутри находились пять работников, никто из них не пострадал.
— В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Причины взрыва устанавливаются, — добавили в пресс-службе.
Пожар также произошел на электроподстанции в Волгоградской области — на территорию предприятия упали обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Кроме того, 1 ноября два человека получили ранения в результате атаки беспилотника на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области.