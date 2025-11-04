Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе, обрушен цех

На территории Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии произошла авария, сопровождавшаяся взрывом.

На территории Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии произошла авария, сопровождавшаяся взрывом. В результате инцидента частично обрушились конструкции цеха водоочистки. Об этом сообщила администрация города Стерлитамак в своем официальном Telegram-канале.

В заявлении городских властей указывается, что на момент происшествия в цехе находилось пять сотрудников предприятия. По предварительным данным, в результате взрыва и последующего обрушения никто из работников не пострадал.

На место происшествия оперативно выехали расчеты аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к взрыву на производственном объекте.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию на арест депутата ДНР.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.