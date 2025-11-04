В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе, обрушен цех

На территории Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии произошла авария, сопровождавшаяся взрывом. В результате инцидента частично обрушились конструкции цеха водоочистки. Об этом сообщила администрация города Стерлитамак в своем официальном Telegram-канале.
В заявлении городских властей указывается, что на момент происшествия в цехе находилось пять сотрудников предприятия. По предварительным данным, в результате взрыва и последующего обрушения никто из работников не пострадал.
На место происшествия оперативно выехали расчеты аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к взрыву на производственном объекте.
