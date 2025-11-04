ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

Украинские БПЛА были сбиты в двух районах Ростовской области.
Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Вражеские дроны были уничтожены и перехвачены в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он также отметил, что из людей никто не пострадал.
