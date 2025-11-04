Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Вражеские дроны были уничтожены и перехвачены в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Украинские БПЛА были сбиты в двух районах Ростовской области.

Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Вражеские дроны были уничтожены и перехвачены в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он также отметил, что из людей никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше