Российские беспилотники устроили охоту за ВСУ в Днепропетровской области

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили колонну автомобилей ВСУ в Днепропетровской области.
Расчеты беспилотников Восточной группировки войск организовали засаду на транспортные средства ВСУ, перевозившие личный состав и материальные средства к линии фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Удары наносились в ходе “свободной охоты”, а также засадным способом — операторы заранее сажали FPV-дроны на разведанные маршруты движения противника и ожидали появления целей», — пояснили в военном ведомстве. Слова передает ТАСС.
В результате операции было уничтожено несколько автомобилей с военнослужащими и грузами снабжения. Помимо этого, артиллеристы группировки нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. По данным разведки, в лесополосах были оборудованы окопы и огневые точки, где противник накапливал силы для дальнейших действий.
Ранее, 27 октября, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по военному аэродрому ВСУ и разрушили железнодорожную инфраструктуру. Она использовалась для переброски украинских вооружений в зону боевых действий в Донбассе.