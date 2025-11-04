Последнее сообщение: подруга вскрыла переписку с Усольцевой перед пропажей

История исчезновения семьи Усольцевых в глухой тайге Красноярского края продолжает оставаться одной из самых загадочных и тревожных тем этой осени. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье.
Прошло уже больше месяца интенсивных поисков, но следов так и не найдено. Их машина была обнаружена на месте стоянки, а сами они бесследно растворились в суровой природе. За это время выдвигались десятки версий — от банального несчастного случая до мистического побега.
Спонтанное решение и последнее предчувствие.
Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы в последний момент приняли решение ехать на отдых именно в это место. Об этом свидетельствует одно из последних сообщений Ирины, которое она отправила своей подруге и духовной наставнице Марии Шрайнер.
В нем женщина рассказала, что передумала идти на тантру вместе с мужем, вместо этого семья решила поехать в небольшое путешествие.
«Хочу вместо этого побыть с мужем, в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей. У нас не часто это, мы в выходные строим наш дом, в будни работаем, встречаемся на завтраках, иногда на ужинах, и в постели, и созваниваемся. В общем, я сказала мужу, что если он не очень сильно на тантру хочет, то давай не поедем, а вместо этого поедем в мини-путешествие. И он живо откликнулся на это… Это для меня все очень ново. Я как будто в другой реальности. Сейчас пишу, и слезы. Обожаю вас с Андреем (муж Марии), благословенен поток, который идет через вас, очень благодарна вам за мои трансформации», — написала Усольцева.
Женщина добавила, что в последнее время ее состояние улучшилось. Она начала просыпаться с «радостью и любовью, без откатов». А также рассказала, что у нее наметился переход к более стабильному финансовому состоянию.
«Есть мысль, что возможно какое-то убегание от какого-то важного прохода. Сейчас стоит тема денег, тема масштабирования, тема прохода в реализации. И, возможно, пойдя на тантру, этот проход бы подраскрылся, или даже случился. Но я выбрала сейчас так. Считаю для себя, что надо ездить на все ваши ретриты и выездные тренинги, раскрываться и развиваться дальше, это дает мне невероятное», — добавила Ирина Усольцева.
Казалось, жизнь налаживается. Но спустя несколько дней Усольцева вместе с мужем и дочерью бесследно исчезла.
Медитация Кали: духовный поиск или опасный путь?
Усольцева, работавшая психологом, активно увлекалась различными духовными практиками. На своей странице в социальных сетях она рассказывала подписчикам, как вернуть женственность, восполнить ресурсы и привлечь мужчину.
За 12 дней до пропажи она опубликовала видео из леса, на котором рассказала об особом женском состоянии рядом с мужчиной. А чуть ранее она погрузилась в одну из своих любимых практик.
«Я с сегодняшнего дня и на 21 день пошла в динамическую медитацию Кали. Каждый день в 6:25 начинается практика. Сегодня первый день, но не первая моя Кали. Всегда по-новому, открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути», — писала Усольцева в своей группе.
Что же такое медитация Кали? С одной стороны, как поясняет наставница Усольцевой Мария Шрайнер, это вполне безобидная практика.
«Кали — это активная двигательная практика, благодаря которой очищается и подтягивается тело, и отпускаются накопленные негативные чувства и эмоции. Это глубокий детокс тела и сознания. Ничего мистического в этом нет. После практики становится легче в теле и спокойнее в уме. Отмечу, что Усольцевы были хорошей устойчивой семьей», — отметила Шрайнер.
Однако у культа Кали есть и другая, темная сторона. Кали — богиня, которую традиционно изображали в юбке из отрубленных рук, а сектанты, поклонявшиеся ей, совершали ритуальные убийства. Это противоречие породило множество вопросов у общественности: могло ли увлечение Ирины каким-то образом повлиять на трагический исход?
Психолог Максим Баранов в разговоре с aif.ru рассказал, что увлечение духовными практиками может не только «расширить сознание», но и нанести вред.
«Любая мощная духовная или телесная практика, выполняемая без понимания сути, без бережного ведения и вне контекста внутренней готовности человека, может быть не просто бесполезна, а деструктивна. Это как пытаться управлять мощным автомобилем, не зная правил дорожного движения. Практики, работающие с глубинными слоями психики и энергией, такие как медитация Кали, могут поднимать из бессознательного непрожитые травмы. Последствия могут быть непредсказуемы. Это может усилить внутренний разлад, а не гармонию», — пояснил эксперт.
Скепсис близких и странности сына.
Пока волонтеры и спасатели прочесывают тайгу, в информационном поле разворачивается еще одна драма. Шрайнер в беседе с aif.ru выразила довольно скептическое мнение относительно шансов на спасение Усольцевых.
Комментируя вероятность того, что спустя месяц поисков семья еще может быть живой, Шрайнер ответила: «Странно на это надеяться. Но это дело каждого».
Еще больше вопросов вызвало поведение старшего сына Ирины Усольцевой от первого брака — Данила Баталова. Молодой человек вел себя на удивление спокойно во время съемок сюжета о пропаже семьи, что изначально специалисты объяснили шоком.
Однако позже он отправился снимать веселые видеоролики на фоне «Москва-Сити» и праздновать Хэллоуин в баре с друзьями.
Шрайнер, комментируя эту ситуацию aif.ru, отметила, что у Ирины Усольцевой были хорошие отношения со старшим сыном.
«У них были хорошие отношения. Возможно, он до конца еще не осознает, что произошло», — пояснила она.
Сама Усольцева в социальных сетях рассказывала о взаимоотношениях с Баталовым редко, но за несколько дней до исчезновения она призналась, что пять лет назад, когда молодому человеку было 18 лет, у них возникали ссоры из-за девушки сына. Последняя не нравилась Усольцевой.
Что же случилось на Буратинке?
На одном из последних видео перед поездкой Усольцева делилась с подписчиками своими планами. Она рассказала о маршруте и местах предполагаемых стоянок.
«Мы сегодня едем в мини-путешествие с моим мужем, с моим ребенком. Там будет очень красивое место, место силы. Я предвкушаю… Это будет активный поход, банька», — рассказала Ирина.
Женщина также рассказала, что пятилетнюю Арину изначально не хотели брать, поскольку ребенок не очень любит долго ходить, а путешествие предполагает именно это. Однако девочка настояла на своем. Место силы, однако, обернулось для Усольцевых местом трагедии.
Наиболее вероятной, по информации СК, остается версия о несчастном случае. Скорее всего, Усольцевы заблудились и замерзли. Суровая тайга не прощает ошибок, и даже опытные туристы могут перестать ориентироваться.
Однако полное отсутствие следов — ни вещей, ни обрывков одежды — продолжает будоражить умы и подпитывать самые фантастические предположения.
Остается надеяться, что продолжающиеся поиски когда-нибудь дадут ответ на главный вопрос: что случилось с семьей Усольцевых в том самом «месте силы» у скалы Буратинка?