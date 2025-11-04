Последнее сообщение: подруга вскрыла переписку с Усольцевой перед пропажей

«Хочу вместо этого побыть с мужем, в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей. У нас не часто это, мы в выходные строим наш дом, в будни работаем, встречаемся на завтраках, иногда на ужинах, и в постели, и созваниваемся. В общем, я сказала мужу, что если он не очень сильно на тантру хочет, то давай не поедем, а вместо этого поедем в мини-путешествие. И он живо откликнулся на это… Это для меня все очень ново. Я как будто в другой реальности. Сейчас пишу, и слезы. Обожаю вас с Андреем (муж Марии), благословенен поток, который идет через вас, очень благодарна вам за мои трансформации», — написала Усольцева.