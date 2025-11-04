Ричмонд
Взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Башкирии: власти рассказали о последствиях

Частичное обрушение произошло на нефтехимическом заводе в Башкирии после взрыва.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке ночью 4 ноября произошло ЧП. Взрыв прогремел в цехе водоочистки на местном нефтехимическом заводе. В результате зафиксировали частичное обрушение объекта. Об этом оповестили в пресс-службе администрации Стерлитамака.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в цехе работали пять человек. Отмечается, что аварийные службы уже выехали на место ЧП.

«Сегодня в результате взрыва в АО “СНХЗ” произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работали пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал», — говорится в уведомлении.

Ранее взрыв произошел в Ростове-на-Дону. Хлопок газовоздушной смеси услышали из одной из квартир. Возгорание, которое охватило площадь около шести квадратных метров, было оперативно локализовано. Пострадавших нет.