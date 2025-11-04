Ричмонд
Стала известна необычная причина пожара в Забайкалье

В Забайкалье произошел пожар в здании местного дома культуры, причиной которого, по предварительным данным, стало возгорание голубиного помета.

В Забайкалье произошел пожар в здании местного дома культуры, причиной которого, по предварительным данным, стало возгорание голубиного помета. Как сообщает главное управление МЧС России по региону, инцидент произошел поздним вечером в воскресенье в селе Староцурухайтуй.

Открытое горение на крыше здания было ликвидировано к полуночи, а полная ликвидация возгорания завершилась к двум часам ночи. Специалисты государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили, что пожар начался из-за скопления голубиного помета в непосредственной близости от раскаленной дымоходной трубы котла. Высохшие отложения воспламенились от высокой температуры, после чего огонь распространился на деревянные конструкции кровли.

Общая площадь повреждений в результате пожара составила 600 квадратных метров. В тушении были задействованы значительные силы: шесть единиц специальной техники и 31 пожарный и спасатель, включая добровольную пожарную дружину.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе, обрушен цех.

