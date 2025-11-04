Ранее в боевых действиях на стороне ВСУ участвовали наемники из Колумбии, Литвы и Польши, при этом российские военные неоднократно фиксировали их гибель в ходе боевых операций. По данным российского Минобороны, киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса» в спецподразделениях ГУР Украины.