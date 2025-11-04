Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом культуры загорелся из-за голубиного помета в Забайкалье

Дом культуры загорелся в Забайкалье — причиной возгорания стал голубиный помет. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

Дом культуры загорелся в Забайкалье — причиной возгорания стал голубиный помет. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

Огонь охватил крышу здания в селе Староцурухайтуй. Открытое горение удалось ликвидировать только спустя несколько часов.

— Голубиный помет скопился возле раскаленной дымоходной трубы котла. Высохшие отложения вспыхнули от жара, и огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши, — добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, площадь повреждений составила 600 квадратных метров.

1 ноября в результате пожара в жилом доме в Зеленограде погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже здания.

30 октября загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице. Очаг возгорания находился в спальне на 12-м этаже. В результате погиб один человек.