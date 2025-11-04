Дом культуры загорелся из-за голубиного помета в Забайкалье

Дом культуры загорелся в Забайкалье — причиной возгорания стал голубиный помет. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.
Огонь охватил крышу здания в селе Староцурухайтуй. Открытое горение удалось ликвидировать только спустя несколько часов.
— Голубиный помет скопился возле раскаленной дымоходной трубы котла. Высохшие отложения вспыхнули от жара, и огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши, — добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, площадь повреждений составила 600 квадратных метров.
