ЧП на электроподстанции произошло в Волгоградской области: атака БПЛА привела к пожару

Атака БПЛА привела к возгоранию на электроподстанции в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 ноября ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область. В результате падения фрагментов БПЛА на местной электроподстанции произошло возгорание. Пострадавших нет. Такие сведения сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

О ликвидации возгорания информации не поступало. В материале атаку БПЛА назвали массированной. О других последствиях ударов ВСУ не сообщалось.

«На площадке электрической подстанции “Фроловская” зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — говорится в уведомлении.

Часом ранее взрыв прогремел в Стерлитамаке. Инцидент произошел на территории нефтехимического завода. В результате зафиксировали частичное обрушение на цехе водоочистки. Всего на объекте работали пять человек.

