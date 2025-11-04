ЧП на электроподстанции произошло в Волгоградской области: атака БПЛА привела к пожару

В ночь на 4 ноября ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область. В результате падения фрагментов БПЛА на местной электроподстанции произошло возгорание. Пострадавших нет. Такие сведения сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
О ликвидации возгорания информации не поступало. В материале атаку БПЛА назвали массированной. О других последствиях ударов ВСУ не сообщалось.
«На площадке электрической подстанции “Фроловская” зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — говорится в уведомлении.
Часом ранее взрыв прогремел в Стерлитамаке. Инцидент произошел на территории нефтехимического завода. В результате зафиксировали частичное обрушение на цехе водоочистки. Всего на объекте работали пять человек.