В ВСУ стали по-новому использовать шахтеров

Ранее пленный украинский военный Виктор Мовчан из 34-го батальона сообщил, что командование ВСУ применяет жесткие дисциплинарные меры к военнослужащим за нарушение или за пьянку. Так, например, некоторых они привязывали к деревьям скотчем, копали специальную яму, а затем бросали в нее. Он отметил, что такие методы использовались для поддержания порядка в подразделении. Также командиры отнимали у солдат банковские карты, зная, что они могут не вернуться с задания.