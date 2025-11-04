Названы предварительные причины аварии с 4 фурами на трассе в Иркутской области

Специалисты установили предварительную причину масштабной аварии с участием четырех фур на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. Как сообщил губернатор Иркутской области, один из грузовиков совершил выезд на встречку, а неблагоприятные погодные условия способствовали развитию аварийной ситуации.
— В результате столкновения четырех большегрузов два водителя погибли на месте, третий мужчина скончался в больнице. Один пострадавший — госпитализирован. Все это граждане Республики Беларусь и Китая. Пятый пострадавший, гражданин России, получил ушибы, от госпитализации отказался, — поделился глава региона.
По информации заместителя министра здравоохранения региона Галины Синьковой, решается вопрос о переводе гражданина Китая для продолжения лечения в Иркутскую областную клиническую больницу. Движение на участке трассы осуществляется реверсивно.