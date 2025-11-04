Reuters: чиновники Пентагона заявили, что Трампа стало меньше интересовать СВО

Ранее глава Штатов Дональд Трамп уже заявлял о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта, подчеркивая, что его терпение в этом вопросе не имеет пределов. На пресс-конференции президент также отметил, что не рассматривает поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Киеву и не участвует в обсуждениях возможного изъятия замороженных российских активов в Европе.