В Мексике в результате вооружённого столкновения погибли 13 человек

В мексиканском городе Ла-Бреча произошло вооружённое столкновение, в результате которого погибли не менее 13 человек. Федеральная операция с участием ВМФ и других ведомств привела к гибели предполагаемых преступников, ещё четыре человека были арестованы. Об этом сообщает издание Cronica со ссылкой на секретаря по безопасности Мексики Омара Гарсию Харфуха.