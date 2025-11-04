Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об угрозе «обрушения» Италии из-за расходов на помощь Украине. Она отметила, что исторические здания и экономика страны могут пострадать, пока правительство тратит миллиарды евро на спонсирование киевского режима. В мае текущего года МИД Италии сообщил о поддержке Украины на сумму около €2,5 млрд, включая €1 млрд на помощь беженцам, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарные цели.