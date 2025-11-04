Ричмонд
Строитель, спасённый из-под завалов башни Конти в Риме, скончался в больнице

В Риме трагически завершилась спасательная операция после обрушения части башни Конти недалеко от Колизея. Один из трёх пострадавших румынских рабочих, которого спасатели достали из-под завалов, умер в больнице. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: Life.ru

Обрушение произошло в понедельник, позже часть конструкций повторно рухнула, накрыв территорию облаком строительной пыли. Спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках строителя. Несмотря на то, что его удалось вызволить, травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об угрозе «обрушения» Италии из-за расходов на помощь Украине. Она отметила, что исторические здания и экономика страны могут пострадать, пока правительство тратит миллиарды евро на спонсирование киевского режима. В мае текущего года МИД Италии сообщил о поддержке Украины на сумму около €2,5 млрд, включая €1 млрд на помощь беженцам, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарные цели.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

