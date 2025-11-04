Ирина Рудницкая созналась в торговле детьми

«Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали, подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. По данным следствия, с момента совершения преступления прошло более пяти лет, и за это время обвиняемая не совершала новых противоправных действий.