Shein отказался от продажи секс-кукол после жалобы французских властей

Во Франции могут запретить магазин Shein из-за похожих на детей секс-кукол.
Международный ретейлер Shein запретил продажу секс-кукол по всему миру после жалобы французских властей, сообщает France 24. Французское ведомство по защите прав потребителей (DGCCRF) обвинило платформу в продаже кукол, похожих на детей.
«Министерство финансов Франции заявило, что запретит китайскому гиганту электронной коммерции Shein, если на его сайте снова появятся в продаже секс-куклы, похожие на детей», — говорится в публикации. Глава платформы Дональд Тан заявил, что эти публикации размещали сторонние продавцы.
После претензии французских властей компания сразу же удалила спорные объявления и временно исключила из своего ассортимента категорию товаров для взрослых. Министр финансов Франции Ролан Лескюр назвал такие товары незаконными и пригрозил ограничить работу Shein в стране. Компания планирует создать специальную команду для контроля контента на платформе.
Это не первый случай, когда международные платформы электронной коммерции сталкиваются с претензиями европейских властей по поводу контента для взрослых. Ранее французские органы по защите прав потребителей подали иски против AliExpress, Temu и Wish за размещение порнографии без возрастных ограничений. В России производство и распространение порнографии запрещено законом и влечет уголовную ответственность по статье 242 УК вплоть до лишения свободы на шесть лет.