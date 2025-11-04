Shein отказался от продажи секс-кукол после жалобы французских властей

Это не первый случай, когда международные платформы электронной коммерции сталкиваются с претензиями европейских властей по поводу контента для взрослых. Ранее французские органы по защите прав потребителей подали иски против AliExpress, Temu и Wish за размещение порнографии без возрастных ограничений. В России производство и распространение порнографии запрещено законом и влечет уголовную ответственность по статье 242 УК вплоть до лишения свободы на шесть лет.