Губернатор Хабиров: дроны ВСУ атаковали предприятие в Стерлитамаке

По его словам, оба беспилотника сбиты, их обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.
«Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — написал Хабиров в Telegram-канале.
Ранее поступала информация, что в Стерлитамаке на нефтехимическом заводе произошёл взрыв, в результате чего частично обрушился цех водоочистки.
