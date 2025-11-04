Ричмонд
Губернатор Хабиров: дроны ВСУ атаковали предприятие в Стерлитамаке

Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА, заявил губернатор Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, оба беспилотника сбиты, их обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

«Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — написал Хабиров в Telegram-канале.

Ранее поступала информация, что в Стерлитамаке на нефтехимическом заводе произошёл взрыв, в результате чего частично обрушился цех водоочистки.

