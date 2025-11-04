Блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег

В конце апреля Чертановский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера. Судебным постановлением был установлен двухмесячный срок содержания под стражей с момента его задержания на российской территории или экстрадиции. Параллельно фигурант был объявлен в международный розыск по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере, причём обвинение ему было предъявлено заочно.