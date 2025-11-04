Как Евросоюз хочет использовать российский активы для помощи Украине

Кредит призван якобы обеспечить стабильное финансирование Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в период с 2026 по 2027 год, когда бюджетные возможности ЕС будут ограничены. Германия активно поддерживает этот план, рассматривая его как способ сохранения военного потенциала Украины на протяжении нескольких лет. При этом ЕС подчеркивает, что сами активы не будут затрагиваться — кредит будет выдан под их обеспечение с сохранением правовых норм.