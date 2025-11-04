За сутки в Омской области произошло больше 100 аварий

По данным полиции за 3 ноября 2025 года, за один день, когда погода испортилась, пошёл снег и на улице подморозило, в регионе зарегистрировали 104 дорожно-транспортных происшествия. Речь идёт только о тех авариях, где на место происшествия выезжали автоинспекторы. В ДТП получили травмы четыре человека.