За сутки в Омской области произошло больше 100 аварий

В них пострадали четыре человека.

Источник: Om1 Омск

Региональное управление МВД опубликовало статистику происшествий за минувшие сутки.

По данным полиции за 3 ноября 2025 года, за один день, когда погода испортилась, пошёл снег и на улице подморозило, в регионе зарегистрировали 104 дорожно-транспортных происшествия. Речь идёт только о тех авариях, где на место происшествия выезжали автоинспекторы. В ДТП получили травмы четыре человека.

Кроме того, за прошедшие сутки за нарушение ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили 530 административных материалов, из них 18 — за езду в пьяном виде.

