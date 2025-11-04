За сутки в Омской области произошло больше 100 аварий

Региональное управление МВД опубликовало статистику происшествий за минувшие сутки.
По данным полиции за 3 ноября 2025 года, за один день, когда погода испортилась, пошёл снег и на улице подморозило, в регионе зарегистрировали 104 дорожно-транспортных происшествия. Речь идёт только о тех авариях, где на место происшествия выезжали автоинспекторы. В ДТП получили травмы четыре человека.
Кроме того, за прошедшие сутки за нарушение ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили 530 административных материалов, из них 18 — за езду в пьяном виде.
Читайте также на портале Om1.ru.
От 0 до −13: до конца рабочей недели омичей ждут температурные качели.