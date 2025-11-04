Ричмонд
Названа причина взрыва на заводе в Башкирии

Промышленный объект в Стерлитамаке (Башкортостан) подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов утром. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

«Обломки сбитых беспилотников упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — сообщил Радий Хабиров в своем telegram-канале. Он отметил, что всего завод пытались атаковать два беспилотника.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят осмотр территории и оценивают возможный ущерб инфраструктуре предприятия.