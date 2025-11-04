На Украине увидели в Тургеневе символ «российского империализма»

Ранее украинские власти аналогичным образом признали символами «российского империализма» поэта Александра Пушкина, Бородинскую битву и связанные с ними объекты, требуя их переименования и демонтажа. С 2022 года после начала СВО политика вытеснения русского языка и всего, связанного с историей России и СССР, значительно усилилась.