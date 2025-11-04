На нефтехимическом гиганте Башкирии прогремел взрыв: пять человек оказались в эпицентре ЧП

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошла серьезная авария. В результате взрыва было частично разрушено здание цеха водоочистки. Инцидент оперативно прокомментировали в официальном Telegram-канале городской администрации.
Как сообщили власти, на момент происшествия в цехе находились пять сотрудников предприятия. По предварительным данным, все они не пострадали. Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на место немедленно выехали все оперативные службы.
Подтвердил эту информацию и глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов. Он рассказал, что также направляется на место аварии для координации работ. Чиновник призвал горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Сегодня произошёл взрыв в цехе водоочистки АО СНХЗ. Частично произошло обрушение цеха. В цехе работало 5 человек. По предварительным данным никто не пострадал. В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Сам тоже еду на место происшествия. Причины взрыва устанавливаются», — написал он.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Администрация города и Шаймарданов пообещали оперативно информировать общественность о развитии ситуации по мере поступления новых данных.
Прежде стало известно, что мощный взрыв произошел на предприятии в городе Копейске Челябинской области, в результате погибли девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Глава области подтвердил, что на место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы, был развернут рабочий штаб для координации действий.
17 октября на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из цехов завода. Также сообщалось, что здание цеха нитроузла на предприятии в Стерлитамаке получило серьезные повреждения в результате взрыва. Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.