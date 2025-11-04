На нефтехимическом гиганте Башкирии прогремел взрыв: пять человек оказались в эпицентре ЧП

17 октября на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из цехов завода. Также сообщалось, что здание цеха нитроузла на предприятии в Стерлитамаке получило серьезные повреждения в результате взрыва. Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.