МИД сказал, что два гражданина Беларуси погибли в страшном ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области

МИД подтвердил гибель двух граждан Беларуси после ДТП с фурами в Иркутской области. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Напомним, что в Иркутской области России случилось ДТП с четырьмя фурами, в котором пострадали и погибли белорусы. В МИД уточнили: согласно предварительным данным, в аварии, которая случилась 3 ноября 2025 года, погибли двое граждан Беларуси.
В пресс-службе отметили, что посольство Беларуси находится в контакте с российскими компетентными органами, чтобы уточнить все детали случившегося, а также оказать необходимое консульское содействие семьям погибших.
МИД Беларуси выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Также в ведомстве поблагодарили российские экстренные службы, медработников за оперативные действия на месте ДТП.
