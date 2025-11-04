Ричмонд
МИД сказал, что два гражданина Беларуси погибли в страшном ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области

МИД подтвердил гибель двух граждан Беларуси в ДТП с фурами под Иркутском.

Источник: Комсомольская правда

МИД подтвердил гибель двух граждан Беларуси после ДТП с фурами в Иркутской области. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Напомним, что в Иркутской области России случилось ДТП с четырьмя фурами, в котором пострадали и погибли белорусы. В МИД уточнили: согласно предварительным данным, в аварии, которая случилась 3 ноября 2025 года, погибли двое граждан Беларуси.

В пресс-службе отметили, что посольство Беларуси находится в контакте с российскими компетентными органами, чтобы уточнить все детали случившегося, а также оказать необходимое консульское содействие семьям погибших.

МИД Беларуси выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Также в ведомстве поблагодарили российские экстренные службы, медработников за оперативные действия на месте ДТП.

Ранее губернатор назвал причины ДТП с гибелью белорусов в Иркутской области.

Тем временем под Минском водитель погиб, выйдя из сломавшегося авто на дорогу.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница.