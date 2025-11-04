Беспилотники ВСУ атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке: что известно к этому часу

После взрыва на предприятии многие жители столкнулись с испугом детей, которые просыпались от грохота и начинали плакать. Сирены и экстренные смс-оповещения об атаке усилили тревогу. Некоторые отмечают, что ранним утром наблюдали скопление людей на улицах, похожее на эвакуацию. В то же время другие, в комментариях под объявлением о взрыве, призывают не поддаваться панике, напоминая, что от граждан сейчас ничего не зависит.